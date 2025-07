Il Bologna vince la sua prima amichevole estiva a Valles e travolge per 8-0 il Gitschberg Jochtal, formazione locale che milita in Promozione. Subito protagonista Ciro Immobile che autore di due reti. Doppiette anche per Ndoye e Orsolini

Esordio con doppietta per Ciro Immobile con la maglia del Bologna. Nell'amichevole di Valles contro il Gitschberg Jochtal, formazione locale che milita nel campionato di Promozione, l'ex capitano della Lazio ha aperto l'8-0 con un gol alla mezz'ora ed un altro al 43'. Subito feeling con i nuovi compagni per Immobile che è sceso in campo con il numero 18. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 4-0 con la doppietta anche di Ndoye. Nella ripresa c'è tempo anche per la doppietta di Orsolini e i gol di Cambiaghi e Castro.