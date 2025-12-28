Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-Verona, Allegri: "Nkunku si è sbloccato. Scudetto? Obiettivo è tornare in Champions"

MILAN

I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da Massimiliano Allegri: "Nel primo tempo eravamo contratti ma ordinati, dopo il 3-0 serviva una gestione migliore della palla. Nkunku è un ragazzo sensibile e può migliorare ancora". E sulla proiezione scudetto: "La quota necessaria sarà tra 82 e 84 punti. Il Milan ci sarà? Facciamo un passo alla volta e ricordiamo che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions"

MILAN-VERONA 3-0: CRONACA - PAGELLECLASSIFICA

Il Milan torna a vincere e riscopre Christopher Nkunku. Doppietta dell'attaccante francese che, dopo il vantaggio di Pulisic, segna i suoi primi gol in Serie A nel 3-0 al Verona. Tre punti importanti per i rossoneri, che dimenticano il pareggio col Sassuolo e la Supercoppa infilando il 15° risultato utile di fila in campionato. E aspettando Atalanta-Inter, la vetta è proprio del Milan. Una partita e un momento analizzati da Massimiliano Allegri: "Nkunku è un ragazzo molto sensibile e ci teneva a fare bene. Dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol attaccando la porta che è nel suo Dna dopo il palo di Modric. E può migliorare. Nel primo tempo eravamo contratti ma ordinati, non avevamo concesso nulla. Meglio nella ripresa, ma dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso: dopo il 3-0 dovevamo mantenere di più la palla, ma sotto pressione calciavamo lungo e abbiamo perso diversi palloni. Dobbiamo migliorare".

Approfondimento

Milan, ecco Nkunku: doppietta e Verona ko 3-0

"La quota scudetto sarà tra 82 e 84 punti"

Allegri ha aggiunto: "Più si va avanti e più sarà difficile, ci aspetta il Cagliari e sarà complicato. Oggi qualche giocatore ha avuto più minutaggio, c'è bisogno di tutti e ci aspetta un mese importante da qui a febbraio". Inevitabile una domanda sulla corsa allo scudetto, dove Max ha già delineato quale sarà la proiezione necessaria di punti: "Momentanemaente la quota sarà tra 82 e 84 punti, ma se una squadra fa un filotto importante… Milan in media scudetto? Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e abbiamo finalmente battuto una piccola in casa. Ma facciamo un passo alla volta: dobbiamo recuperare anche Leao e continuiamo a lavorare in serenità. E ricordiamo che il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions: come ha detto Fabio Capello, è difficile arrivare tra le prime quattro...".

Approfondimento

La classifica della Serie A

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Scudetto? Obiettivo tornare tra prime 4"

MILAN

I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da...

Gasperini: "Dovbyk non convocato. Sul mercato..."

roma-genoa

Vigilia di Roma-Genoa (match LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle...

Gol di Kalulu o autogol di Calabresi? La decisione

Serie A

Il gol che ha sbloccato Pisa-Juve porta la firma di Kalulu. Al 73' McKennie mette un cross in...

Lazio in silenzio stampa: “Con noi sempre errori"

Serie A

Al termine del match pareggiato 1-1 a Udine, la nota del club biancoceleste: “Continuiamo a...

Arriva l'Inter, Palladino: "Dobbiamo sfatare tabù"

IN CONFERENZA

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE