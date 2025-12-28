I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da Massimiliano Allegri: "Nel primo tempo eravamo contratti ma ordinati, dopo il 3-0 serviva una gestione migliore della palla. Nkunku è un ragazzo sensibile e può migliorare ancora". E sulla proiezione scudetto: "La quota necessaria sarà tra 82 e 84 punti. Il Milan ci sarà? Facciamo un passo alla volta e ricordiamo che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions"

Il Milan torna a vincere e riscopre Christopher Nkunku. Doppietta dell'attaccante francese che, dopo il vantaggio di Pulisic, segna i suoi primi gol in Serie A nel 3-0 al Verona. Tre punti importanti per i rossoneri, che dimenticano il pareggio col Sassuolo e la Supercoppa infilando il 15° risultato utile di fila in campionato. E aspettando Atalanta-Inter, la vetta è proprio del Milan. Una partita e un momento analizzati da Massimiliano Allegri : " Nkunku è un ragazzo molto sensibile e ci teneva a fare bene. Dopo il rigore si è sbloccato , ha fatto un gol attaccando la porta che è nel suo Dna dopo il palo di Modric. E può migliorare. Nel primo tempo eravamo contratti ma ordinati, non avevamo concesso nulla. Meglio nella ripresa, ma dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso: dopo il 3-0 dovevamo mantenere di più la palla, ma sotto pressione calciavamo lungo e abbiamo perso diversi palloni. Dobbiamo migliorare".

"La quota scudetto sarà tra 82 e 84 punti"

Allegri ha aggiunto: "Più si va avanti e più sarà difficile, ci aspetta il Cagliari e sarà complicato. Oggi qualche giocatore ha avuto più minutaggio, c'è bisogno di tutti e ci aspetta un mese importante da qui a febbraio". Inevitabile una domanda sulla corsa allo scudetto, dove Max ha già delineato quale sarà la proiezione necessaria di punti: "Momentanemaente la quota sarà tra 82 e 84 punti, ma se una squadra fa un filotto importante… Milan in media scudetto? Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e abbiamo finalmente battuto una piccola in casa. Ma facciamo un passo alla volta: dobbiamo recuperare anche Leao e continuiamo a lavorare in serenità. E ricordiamo che il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions: come ha detto Fabio Capello, è difficile arrivare tra le prime quattro...".