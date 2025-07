Allegri: "Obiettivo Champions. Modric campione"

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Singapore, a 2 giorni dall'amichevole contro l'Arsenal: "Situazione differente rispetto a 15 anni fa. Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando bene. Modric sarà importante per noi, è un campione e alzerà il livello tecnico. L'obiettivo è tornare a giocare la Champions, non facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee? L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L'aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: dobbiamo lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare nell'Europa che conta. Sono tornato qua con entusiasmo e voglia. Sono focalizzato sull'obiettivo finale ovvero il Milan si qualifichi per la Champions 2026-27, una cosa fondamentale per il brand e per la società a livello economico". Il punto sul calciomercato dei rossoneri: "C'è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia competitiva per tutti e tre gli obiettivi". L'analisi delle prime settimane di lavoro: "Ho lavorato più sull'aspetto psicologico dopo la scorsa stagione o più sul campo? Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti. Il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale. E' importante lavorare sul campo. All'inizio siamo gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra".

