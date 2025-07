"E' stato un buon allenamento contro una delle squadre più forti d'Europa, con cui per un'ora abbiamo giocato alla pari. Sono contento di quello che ho visto, avremo tempo per imparare e migliorare". Così Massimiliano Allegri dopo la sconfitta 0-1 del suo Milan in amichevole a Singapore contro l'Arsenal di Arteta. L'allenatore rossonero si è poi soffermato sul modulo (ha schierato il 3-5-1-1 in questa prima uscita) e su Leao, provato da centravanti: "Cambio modulo? Da parte dei ragazzi c'è stata una buona disponibilità al lavoro, abbiamo alzato il livello di sacrificio in fase di non possesso - ha proseguito -. A campo aperto abbiamo avuto delle chance che avremmo potuto sfruttare e in quello dobbiamo migliorare. Leao centravanti? Ha fatto una buona prova, come tutti i suoi compagni".