Il terzino ecuadoriano è il profilo scelto dal Milan per diventare il sostituto di Theo Hernandez. Con il francese condivide alcune caratteristiche, ma anche tante differenze. A cominciare dalla sua storia, partita dalla città di Quito vendendo empanadas e passata per pochissimo anche dall'Udinese. Per Roberto De Zerbi sarebbe diventato "uno dei terzini più forti al mondo", chissà se con Massimiliano Allegri riuscirà davvero a diventarlo