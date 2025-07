Charles De Ketelaere decide la prima amichevole precampionato dell'Atalanta. Test in famiglia per la squadra di Ivan Juric, che a Clusone ha battuto 1-0 l'Atalanta Under 23 di Salvatore Bocchetti che sarà impegnata nel Girone C della Serie C 2025/26. Avvio di gara equilibrato con il primo squillo per la prima squadra che arriva al 13' dal nuovo acquisto Kamaldeen Sulemana, che si libera in area e lascia partire un destro che si stampa sul palo. Il più vivace dell'Under 23 è De Nipoti, che al 22' tenta l'eurogol dalla lunga distanza e al 30' impegna Carnesecchi a una gran parata. Nella ripresa le squadre cambiano pelle, con l'Atalanta che al quarto d'ora sfiora il gol: Pasalic conclude di sinistro su servizio di Ederson, pallone che sfiora il palo. Nel finale la squadra di Juric aumenta il ritmo: all'83' Maldini calcia in porta ma una bellissima parata di Sassi gli nega il gol. Il portiere dell'Under 23 nulla può 3 minuti più tardi: bel filtrante di Brescianini per Pasalic, che si ritrova a tu per tu con Sassi ma invece di calciare in porta serve in orizzontale De Ketelaere che la mette dentro a porta vuota per l'1-0 finale. Prima di iniziare il campionato l'Atalanta affronterà in amichevole anche Lipsia (2/8), Colonia (9/8) e Juventus (16/8).