Alla Lazio basta Guendouzi: Avellino ko 1-0 al 92'

Dopo il 3-0 nel test in famiglia contro la Primavera, la Lazio di Sarri si ripete in amichevole contro l'Avellino. Allo stadio Stirpe di Frosinone, i biancocolesti la spuntano all'ultimo minuto di recupero con un rigore procurato da Noslin e trasformato da Guendouzi. Privo di Dia, Isaksen, Patric e Gigot, Sarri punta sul tridente (Pedro, Castellanos e capitan Zaccagni) inserendo Mandas tra i pali e Provstgaard in difesa. In avvio ci prova Zaccagni (tiro murato), annullato invece il vantaggio di Castellanos per una spinta prima del colpo di testa vincente. Impreciso Russo alla conclusione, interessanti le incursioni di Milani. Sfortunato Gila che, prima dell'intervallo, si arrende alla traversa. Tanti cambi dopo l'intervallo e all'ora di gioco, ma il risultato non si sblocca: Castellanos non sfonda in acrobazia, male Vecino che spreca da pochi passi. Attento Provedel su Palumbo, Lazzari va invece a centimetri dal vantaggio. All'elenco delle chance si aggiunge lo stacco di Basic e un altro gol divorato, stavolta da Lescano. E al 92' Frascatore stende Noslin in area: Guendozi non sbaglia dal dischetto e firma la vittoria della Lazio. Prossimi impegni contro Fenerbahce (30 luglio), Galatasaray (2 agosto), Burnley (9 agosto) e Atromitos (16 agosto).