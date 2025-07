Dopo le ultime esperienze a Frosinone e Venezia, riparte da Lecce per centrare una quarta salvezza consecutiva che vorrebbe dire fare la storia del club. Per farlo servirà coraggio e senso di appartenenza, nonostante un calciomercato che potrebbe portare ancora tanti colpi di scena. L'intervista, in esclusiva, ai microfoni di Sky Sport