Una vita passata a segnare in provincia, un amore per la Roma mai tenuto nascosto. Amore che i tifosi, in ogni piazza di cui ha indossato la maglia, gli hanno sempre riversato. Sandro Tovalieri per più di un decennio è stato uno degli alfieri del calcio popolare, che occasionalmente sapeva diventare grande. Tranne quando c'è stato da indossare la maglia della nazionale, unico rimpianto di una carriera da girovago. L'intervista del 'Cobra', in esclusiva, per Sky Sport Insider