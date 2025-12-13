Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Ma quanto vale fare tanti ace nel tennis di oggi?

Michela Curcio
©Getty

Si chiama 'ace rate', e corrisponde al rapporto tra il numero di ace messi a segno in un torneo in base alla tipologia di superficie. L'analisi del dato all'interno dei più importanti tornei del circuito offre alcuni spunti molto interessanti: per esempio che nella maggior parte dei casi a vincere non è il tennista che riesce a effetturare più punti diretti al servizio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ