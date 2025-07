El Shaarawy-Dovbyk-Ferguson: Roma-Cannes 3-0

Leggero affaticamento per Svilar, che lascia il posto in porta al nuovo acquisto Vasquez. Difesa a 3 con Celik-Ndicka-Hermoso, sulle fasce Rensch e Salah-Eddine. In mezzo al campo Cristante ed El Aynaou e poi il tridente offensivo Baldanzi-Dovbyk-El Shaarawy. Non convocato Dybala che da due giorni svolge allenamento differenziato a Trigoria. El Shaarawy - oggi anche capitano dei giallorossi - sblocca il risultato dopo 3 minuti su assist da rimessa laterale di Hermoso. L'attaccante italiano (al primo gol in questo precampionato) si invola verso la porta e non lascia scampo a Vanni per l'1-0 della Roma. Al 10' si vanno vedere i francesi con Abbas, che calcia alto sopra la traversa. Al minuto 33 grande occasione per ii raddoppio della Roma: El Shaarawy solo davanti a Vanni, si fa deviare la conclusione in calcio d'angolo dal portiere dei francesi. Al 43' i giallorossi trovano il 2-0 con Dovbyk (seconda rete in precampionato) che a porta vuota sfrutta l'assist di El Shaarawy , a sua volta servito bel filtrante da Baldanzi. Il primo tempo termina con il punteggio di 2-0 per la Roma sul Cannes, dopo due minuti di recupero.

La cronaca del secondo tempo

Gian Piero Gasperini effettua sette cambi nell'intervallo: in campo Mancini, Wesley, Angelino, Koné, Pisilli, Soulé e Ferguson. Fuori Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Cristante, Baldanzi e Dovbyk. Al 51' testa di Hermoso su assist da calcio d'angolo di Soulé, ma il pallone termina a lato. Al 56' occasione Cannes per accorciare le distanze: Vasquez non si fa sorprendere da Laclef e manda in corner. Un minuto dopo altre tre sostituzioni nella Roma: fuori Celik, Hermoso ed El Shaarawy. Al loro posto Reale, Romano e Cherubini. I ritmi si abbassano, per i carichi di lavoro nelle gambe dei giocatori in questa prima fase della stagione e per il caldo (seppur non eccessivo, ma con cooling break al minuto 72) nel soleggiato e gradevole pomeriggio estivo romano. Al 69' si vede Wesley, che spinge in velocità sulla fascia destra ma si vede ribattuto in angolo il cross verso l'area di rigore. Al 80' Soulé dalla destra serve Ferguson, che da buona posizione si vede respingere la conclusione con il tacco da Vanni. Al 88' l'irlandese trova la rete nella terza partita consecutiva (6 i gol totali finora in precampionato, miglior marcatore giallorosso), battendo con un destro rasoterra il portiere del Cannes su suggerimento di Angelino. Roma-Cannes 3-0 è anche il risultato finale del match, dopo 2 minuti di recupero. Prossimo impegno per la Roma il 2 agosto a Lens, poi la trasferta inglese con le sfide contro Aston Villa (6 agosto) ed Everton (9 agosto). La squadra di Gasperini farà il suo esordio ufficiale in campionato sabato 23 agosto alle 20.45 contro il Bologna all'Olimpico. Poi sette giorni dopo - sabato 30 agosto alle 20.45 - la trasferta di Pisa, prima della sosta per gli impegni delle nazionali.