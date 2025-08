Il nuovo acquisto, infortunatosi ieri durante un’amichevole, ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Tempi di recupero previsti tre settimane: il Bologna punta dunque a riavere Bernardeschi in tempo per la prima di campionato, sabato 23 agosto contro la Roma

Trauma distorsivo al ginocchio destro e circa tre settimane per recupeare dall'infortunio, per Federico Bernardeschi. Il nuovo acquisto del Bologna si era infortunato ieri, nell’amichevole persa contro la Vis Pesaro. Bernardeschi, schierato titolare da Italiano, era uscito al minuto 55, creando un po’ di apprensione. Dopo gli esami effettuati, non sono state rilevate lesioni: svolgerà terapie e allenamenti differenziati nei prossimi giorni e dovrebbe recuperare in circa tre settimane. Il Bologna punta quindi ad averlo disponibile per la prima di campionato, in programma il 23 agosto a Roma.