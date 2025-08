Quinta vittoria in altrettante amichevoli pre-campionato per i giallorossi di Gasperini, che passano 2-0 in Francia. La sblocca capitan Mancini dagli sviluppi di palla inattiva, raddoppia Soulé nella ripresa. Proprio l'argentino è costretto al cambio per una lieve distorsione alla caviglia come Ndicka (problema al flessore). Esordio da titolare per Wesley, ancora out Pellegrini e Dybala partito comunque coi compagni. Ora l'inizio del ritiro in Inghilterra

Ancora una vittoria per la Roma nel pre-campionato. Quinta vittoria in altrettante amichevoli per i giallorossi di Gasperini che, dopo le goleade contro Trastevere (14-0) e UniPomezia (9-0) seguite dai successi contro Kaiserslautern (1-0) e Cannes (3-0), si ripetono allo stadio Felix-Bollaert. Finisce 2-0 in Francia contro il Lens, battuto a domicilio con un gol per tempo. Ancora indisponibili Pellegrini e Dybala (partito comunque coi compagni), prima da titolare per Wesley e gara da ex per l'altro neoacquisto El Aynaoui. Proprio il brasiliano salva in avvio su Satriano, poi è Svilar a salvare su Guilavogui. Al 14' il vantaggio della Roma con capitan Mancini, che dagli sviluppi di palla inattiva trova il destro vincente su spizzata di Celik. Baldanzi non trova il raddoppio per centimetri, Ndicka si ferma invece al 40' per un infortunio muscolare (problema al flessore, dentro Hermoso). Dopo l'intervallo c'è la staffetta tra Ferguson e Dovbyk (subito ammonito) prima dei brividi causati da Satriano e del 2-0 di Soulé, che piazza la conclusione del raddoppio. Dopo la girandola di cambi anche lo stesso Soulé va ko per una lieve distorsione alla caviglia, infortunio che andrà valutato come quello di Ndicka. Guilavogui non riapre la partita, Hermosa va vicino al tris su punizione. Basta così alla Roma che ripartirà dal ritiro in Inghilterra: il 6 agosto sfida all'Aston Villa, il 9 contro l'Everton.