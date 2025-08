L'allenatore della Roma ha parlato direttamente dal ritiro in Inghilterra dei giallorossi ai giornalisti presenti. Tanti i temi toccati, dal mercato in entrata fino alla situazione legata alle condizioni di Dybala. "Sta facendo differenziato, è in una situazione un po’ da controllare, ma speriamo che la prossima settimana si possa unire al gruppo“, ha dichiarato Gasperini

Al termine dell'allenamento pomeridiano di lunedì 4 agosto, Gian Piero Gasperini ha parlato direttamente dal ritiro della Roma in Inghilterra facendo il punto sul mercato dei giallorossi. " È abbastanza evidente che c’è qualche ruolo che va completato, ma la squadra sta prendendo una sua fisionomia - ha spiegato l'allenatore -. Cosa serve per essere forti davanti? Tutti cercano grandi attaccanti e spendono tanto, il reparto offensivo è quello più ricercato e più costoso".

Gasperini si è anche soffermato sui singoli. Su Wesley ha rivelato: “ È un giocatore che era nella ricerca della Roma . L’anno scorso con l’Atalanta era praticamente chiuso poi è saltato all’ultimo momento. Si tratta di un profilo che la Roma sta cercando, ha dei margini . Giocare al Flamengo è un bel bagaglio di esperienza”. Passando poi al possibile arrivo di Echeverri : “ Io non parlo mai dei giocatori seguiti e non ho mai nominato un giocatore. Rispetto quello che è lo scouting della Roma che è di livello, ma mi piacciono tutti calciatori bravi”.

Gasperini: "Dybala speriamo si possa unire al gruppo prossima settimana"

L'allenatore dei giallorossi ha poi anche parlato della situazione che riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala: "È qua, sta facendo differenziato, è in una situazione un po’ da controllare, ma speriamo che la prossima settimana si possa unire al gruppo“. L'allenatore ha anche chiarito la questione relativa alla fascia di capitano: "Ho sempre dettato uno schema che ha sempre funzionato e ho sempre dato la fascia a chi aveva più presenze. I capitani al momento sono 7-8, spero diventino 15-20. Per me sono quelli che giocano per la squadra e hanno un grande attaccamento alla squadra. La mia gerarchia è sul numero di presenze".