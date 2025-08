Nell'ultima uscita è arrivata la quinta vittoria in altrettante amichevoli pre-campionato per i giallorossi di Gasperini, che passano 2-0 in Francia. La sblocca capitan Mancini dagli sviluppi di palla inattiva, raddoppia Soulé nella ripresa. Proprio l'argentino è costretto al cambio per una lieve distorsione alla caviglia come Ndicka (problema al flessore). Esordio da titolare per Wesley, ancora out Pellegrini e Dybala partito comunque coi compagni.

