Dopo il ko contro il Leicester arriva un pari senza gol per la Fiorentina in terra inglese, questa volta contro il Forest dell'ex Milenkovic (maglia celebrativa per lui a inizio partita). Per Pioli Gudmundsson ad agire alle spalle di Dzeko e Kean dal 1'. Una traversa per Dodò. Ora la prossima sfida contro il Manchester United

Nessun gol, il saluto all'ex Milenkovic e per la prima volta tutti e tre in campo insieme: Gudmundsson ad agire alle spalle di Dzeko e Kean. È arrivato anche Sohm, a Firenze e poi nel ritiro di Leicester, ma il nuovo colpo del mercato logicamente non prende parte alla seconda amichevole inglese: dopo il ko contro le foxes, ecco un pari contro il Nottingham rivelazione della scorsa Premier, a un passo dal tornare in Champions e poi costretto ad accontentarsi della sola Europa League. Una traversa per Dodò, una chance nel finale per il 2006 Braschi, ma alla fine è solo 0-0. Ora il prossimo impegno british contro il Manchester United.