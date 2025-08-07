Esplora tutte le offerte Sky
Morto Enrico Luigi Lanzi: ex difensore di Milan, Varese e Perugia. Aveva 72 anni

Lutto
©IPA/Fotogramma

Enrico Luigi Lanzi, ex difensore di Milan, Varese e Perugia, è morto all'età di 72 anni. In Seria A disputò 33 partite e, con la maglia dei rossoneri, fu anche in campo nella finale di Coppa delle Coppe del 1974, persa contro il Magdenburgo. In Serie B totalizzò 61 presenze e 2 gol con la maglia del Cesena, con cui vinse il campionato nella stagione 1972-1973

E' morto a 72 anni, nella sua casa di Spessa Po (Pavia), Enrico Luigi Lanzi, difensore che in Serie A ha disputato 33 partite giocando con le maglie di Milan - dove era cresciuto nelle giovanili -, Varese e Perugia. Con i rossoneri è stato in campo anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1974 a Rotterdam, persa 2-0 contro il Magdeburgo. In Serie B ha totalizzato 61 presenze con 2 reti nel Cesena, vincendo il campionato 1972-73 quando la squadra romagnola era guidata da Gigi Radice. Lanzi ha giocato anche con Monza, Campobasso e Paganese. Dopo la carriera di calciatore, è stato anche allenatore a Pavia e Voghera.

