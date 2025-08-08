Chivu: "Buon test, ho visto carattere e voglia"

E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter dopo la vittoria in rimonta e in inferiorità numerica, per 2-1 sul Monaco: "Sono contento per il carattere e la voglia di ribaltare il match nonostante le difficoltà". Un bilancio: "Difficile dire a che punto siamo, manca brillantezza, siamo l'Inter e sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare ogni giorno collettivamemte e individualmente"

Non si lascia andare a facili entusiasmi, Cristian Chivu , dopo la vittoria ottenuta in rimonta e con l'uomo in meno (espulso Calhanoglu al 36') sul Monaco. "È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test - dice l'allenatore dell'Inter - Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all'inizio del Campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini".

"Acquisiamo fiducia e mettiamo benzina per quello che verrà"

Chivu non si sbilancia nel quantificare a che punto è il percorso di crescita della sua squadra: "È difficile fare un'analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume - spiega ancora - Ovviamente manca la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti. Del risultato mi interessa poco, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l'Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno".