36' - Espulso Calhanoglu: doppio giallo
Monaco-Inter, il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo agevole contro l'Under 23, l'Inter alza il livello nelle amichevoli e vola in Francia per affrontare una big della Ligue 1. L'avversario è il Monaco di Hutter che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato al terzo posto in classifica. Chivu schiera la coppia Lautaro-Thuram. C'è Calhanoglu. In campo anche Luis Henrique. Calcio d'inizio alle 20
MONACO-INTER 1-0
2' Akliouche
MONACO (4-4-2): Hradecky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Ammonito: Calhanoglu, Lautaro
Espulso: Calhanoglu
Si è acceso un capannello attorno all'arbitro con entrambe le panchine in disaccordo con la decisione presa dal direttore di gara in un match amichevole
30' - Attacca l'Inter con Sucic che calcia di prima intenzione, para Hradecky
27' - Ammonito Lautaro
21' - Ci riprova ancora il Monaco con una conclusione di Camara, Sommer in tuffo respinge
18' - Ammonito Calhanoglu
15' - Inter nuovamente vicina al pareggio, assist di Barella per Thuram che da distanza ravvicinata non inquadra la porta
11' - Ottimo ripiegamento difensivo di Bastoni che sporca il passaggio per Akliouche e sventa un'azione potenzialmente pericolosa
8' - Altra chance per Barella nel giro di 1', il centrocampista si trova in posizione centrale all'interno dell'area, prova a piazzarla, ma la palla termina a lato
8' - Vicinissima al pareggio l'Inter, la sponda è di Lautaro per Barella che calcia al volo da posizione favorevole ma la palla finisce oltre la traversa
5' - Prova a rispondere l'Inter con un invito di Thuram per Lautaro all'interno dell'area, palla troppo lunga, interviene Hradecky
2' - Monaco già in vantaggio, gran gol di Akliouche
Bierreth suggerisce un buon pallone per Akliouche che lascia partire un tiro potentissimo che fulmina Sommer
Monaco-Inter 0-0
Si parte per l'amichevole del Louis II
Adesso entrambe le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo nella consueta camminata alle spalle della terna arbitrale
Quasi tutto pronto per l'amichevole tra Monaco e Inter, le squadre stanno entrando in campo, i giocatori del Monaco vengono annunciati uno per volta
La formazione del Monaco in grafica
Il gagliardetto dell'amichevole
Pallone d'Oro femminile: due italiane tra le candidate
Sono state svelate le 30 candidate al Pallone d'Oro femminile 2025. Due le italiane presenti: Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Qui l'elenco completo. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciata la vincitrice
Pallone d'Oro femminile, ci sono due italiane tra le candidateVai al contenuto
Pallone d'Oro 2025, la lista dei candidati finalisti
France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d'Or 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: ecco Donnarumma insieme ad altri 8 compagni compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciato il vincitore
Tutti i 30 candidati al Pallone d'Oro 2025Vai al contenuto
La formazione dell'Inter in grafica
Inter, le scelte di formazione
Chivu manda in campo Calhanoglu, coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram. In campo anche Luis Henrique con Sucic. In difesa Acerbi da centrale
Le formazioni ufficiali
MONACO (4-4-2): Hradesky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Com'è andata la prima amichevole dell'Inter
La stagione 2025/26 dell'Inter di Chivu inizia con una vittoria nell'amichevole in famiglia di Appiano. Bonny parte dal 1' con Lautaro: l'ex Parma segna un gol e si guadagna un rigore. Dopo il 4-2 del primo tempo Chivu cambia formazione nella ripresa: dentro, tra gli altri, Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi in rete. Gol anche per Asllani su rigore, Lautaro e Luis Henrique
Inter-Inter U23: l'amichevole LIVE alle 10.30Vai al contenuto
Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in B
La Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori hanno trovato un accordo, di durata quinquennale, che prevede -salvo diversi accordi tra le parti- una riduzione del 25% degli stipendi dei calciatori in caso di retrocessione in B. La novità riguarda i futuri contratti, sottoscritti dopo la fine del mercato estivo
Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in BVai al contenuto
Gli arbitri avranno un contratto nazionale
Nella giornata di martedì 5 agosto è stato riconosciuto il diritto alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva degli arbitri. "Slc Cgil auspica che a questo punto la Federazione italiana giuoco calcio non continui a sottrarsi al confronto", si legge dal comunicato della Slc Cgil
Gli arbitri avranno un contratto nazionaleVai al contenuto
Tutti i bomber dell'estate
Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi
Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda, sale AzonVai al contenuto
Tutte le maglie della Serie A 2025-26
L'ultima divisa ufficializzata è la seconda del Sassuolo, che adotta tradizione e modernità. Anche l'Udinese ha svelato la casacca away in blu avio chiaro con una grafica astratta. A presentare i kit da trasferta, in precedenza, erano state Atalanta e Pisa. Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni