Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monaco-Inter, il risultato in diretta LIVE

live amichevole

Dopo il successo agevole contro l'Under 23, l'Inter alza il livello nelle amichevoli e vola in Francia per affrontare una big della Ligue 1. L'avversario è il Monaco di Hutter che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato al terzo posto in classifica. Chivu schiera la coppia Lautaro-Thuram. C'è Calhanoglu. In campo anche Luis Henrique. Calcio d'inizio alle 20

MONACO-INTER 1-0

2' Akliouche
 

MONACO (4-4-2): Hradecky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.

 

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. AllChivu.

Ammonito: Calhanoglu, Lautaro

 

Espulso: Calhanoglu

LIVE

Si è acceso un capannello attorno all'arbitro con entrambe le panchine in disaccordo con la decisione presa dal direttore di gara in un match amichevole

doppia ammonizione!

36' - Espulso Calhanoglu: doppio giallo

30' - Attacca l'Inter con Sucic che calcia di prima intenzione, para Hradecky

ammonizione!

27' - Ammonito Lautaro

21' - Ci riprova ancora il Monaco con una conclusione di Camara, Sommer in tuffo respinge

ammonizione!

18' - Ammonito Calhanoglu

15' - Inter nuovamente vicina al pareggio, assist di Barella per Thuram che da distanza ravvicinata non inquadra la porta

11' - Ottimo ripiegamento difensivo di Bastoni che sporca il passaggio per Akliouche e sventa un'azione potenzialmente pericolosa

8' - Altra chance per Barella nel giro di 1', il centrocampista si trova in posizione centrale all'interno dell'area, prova a piazzarla, ma la palla termina a lato

8' - Vicinissima al pareggio l'Inter, la sponda è di Lautaro per Barella che calcia al volo da posizione favorevole ma la palla finisce oltre la traversa

5' - Prova a rispondere l'Inter con un invito di Thuram per Lautaro all'interno dell'area, palla troppo lunga, interviene Hradecky

GOL!

2' - Monaco già in vantaggio, gran gol di Akliouche

Bierreth suggerisce un buon pallone per Akliouche che lascia partire un tiro potentissimo che fulmina Sommer

calcio d'inizio!

Monaco-Inter 0-0

Si parte per l'amichevole del Louis II

Adesso entrambe le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo nella consueta camminata alle spalle della terna arbitrale

Quasi tutto pronto per l'amichevole tra Monaco e Inter, le squadre stanno entrando in campo, i giocatori del Monaco vengono annunciati uno per volta

La formazione del Monaco in grafica

Il gagliardetto dell'amichevole

Pallone d'Oro femminile: due italiane tra le candidate

Sono state svelate le 30 candidate al Pallone d'Oro femminile 2025. Due le italiane presenti: Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Qui l'elenco completo. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciata la vincitrice

Pallone d'Oro femminile, ci sono due italiane tra le candidate

Pallone d'Oro femminile, ci sono due italiane tra le candidate

Vai al contenuto

Pallone d'Oro 2025, la lista dei candidati finalisti

France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d'Or 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: ecco Donnarumma insieme ad altri 8 compagni compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciato il vincitore

Tutti i 30 candidati al Pallone d'Oro 2025

Tutti i 30 candidati al Pallone d'Oro 2025

Vai al contenuto

La formazione dell'Inter in grafica

Inter, le scelte di formazione

Chivu manda in campo Calhanoglu, coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram. In campo anche Luis Henrique con Sucic. In difesa Acerbi da centrale

Le formazioni ufficiali

MONACO (4-4-2): Hradesky; Singo, Vanderson, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All. Hutter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. AllChivu.

Com'è andata la prima amichevole dell'Inter

La stagione 2025/26 dell'Inter di Chivu inizia con una vittoria nell'amichevole in famiglia di Appiano. Bonny parte dal 1' con Lautaro: l'ex Parma segna un gol e si guadagna un rigore. Dopo il 4-2 del primo tempo Chivu cambia formazione nella ripresa: dentro, tra gli altri, Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi in rete. Gol anche per Asllani su rigore, Lautaro e Luis Henrique

Inter-Inter U23: l'amichevole LIVE alle 10.30

Inter-Inter U23: l'amichevole LIVE alle 10.30

Vai al contenuto

Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in B

La Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori hanno trovato un accordo, di durata quinquennale, che prevede -salvo diversi accordi tra le parti- una riduzione del 25% degli stipendi dei calciatori in caso di retrocessione in B. La novità riguarda i futuri contratti, sottoscritti dopo la fine del mercato estivo

Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in B 

Serie A, stipendi dei giocatori ridotti del 25% in caso di retrocessione in B 

Vai al contenuto

Gli arbitri avranno un contratto nazionale

Nella giornata di martedì 5 agosto è stato riconosciuto il diritto alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva degli arbitri. "Slc Cgil auspica che a questo punto la Federazione italiana giuoco calcio non continui a sottrarsi al confronto", si legge dal comunicato della Slc Cgil

Gli arbitri avranno un contratto nazionale

Gli arbitri avranno un contratto nazionale

Vai al contenuto

Tutti i bomber dell'estate

Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda, sale Azon

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda, sale Azon

Vai al contenuto

I risultati di tutte le amichevoli estive

I risultati delle amichevoli di oggi

I risultati delle amichevoli di oggi

Vai al contenuto

Tutte le maglie della Serie A 2025-26

L'ultima divisa ufficializzata è la seconda del Sassuolo, che adotta tradizione e modernità. Anche l'Udinese ha svelato la casacca away in blu avio chiaro con una grafica astratta. A presentare i kit da trasferta, in precedenza, erano state Atalanta e Pisa. Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Vai al contenuto

Serie A: Altre Notizie

Monaco-Inter 1-0 LIVE: sblocca Akliouche dopo 2'

live amichevole

Dopo il successo agevole contro l'Under 23, l'Inter alza il livello nelle amichevoli e vola in...

Addio a Lanzi, difensore del Milan negli anni '70

Lutto

Enrico Luigi Lanzi, ex difensore di Milan, Varese e Perugia, è morto all'età di 72 anni. In Seria...

Troppo Aston Villa, la Roma perde 4-0

AMICHEVOLE

Dopo non aver subito reti in questo precampionato, la squadra di Gasperini ne prende quattro (di...

De Bruyne: "Obiettivo scudetto, ma punto a tutto"

napoli

Il belga si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Io voglio vincere tutto,...

Gud-Dzeko-Kean insieme, ma è 0-0 Viola col Forest

amichevole

Dopo il ko contro il Leicester arriva un pari senza gol per la Fiorentina in terra inglese,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE