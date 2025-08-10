Andrea Cambiaso ha fatto il punto sulla preparazione della Juventus al termine dell'ulitima amichevole estiva contro il Borussia Dortmund, vinta 1-2 grazie a una sua doppietta. "Abbiamo fatto una gara seria, ci siamo allenati molto bene in questa settimana - ha spiegato -. Le griglie di inizio stagione trovano il tempo loro, Tudor ci sta facendo lavorare molto e siamo soddisfatti. Kolo Muani è un bravissimo ragazzo, ci ha aiutato tantissimo l'anno scorso. Vediamo cosa succederà"

La Juventus chiude il suo precampionato con una vittoria 1-2 contro il Borussia Dortmund. Decisivo Andrea Cambiaso, autore di una doppietta, che al termine della gara ha fatto un primo bilancio di questo inizio di stagione. "Andrea Cambiaso ha fatto il punto sulla preparazione della Juventus al termine dell'ulitima amichevole estiva contro il Borussia Dortmund, vinta 1-2 grazie a una sua doppietta. "Abbiamo fatto una gara seria, ci siamo allenati molto bene in questa settimana. Con questo nuovo modulo gioco più avanti e voglio essere più pericoloso. Sono al terzo anno alla Juve, sono orgoglioso e ora cerco più continuità per fare ancora di più - ha dichiarato -. Le griglie di inizio stagione trovano il tempo loro, Tudor ci sta facendo lavorare molto e siamo soddisfatti. Dobbiamo pensare a ogni partita al massimo, solo così si costruisce una mentalità vincente".