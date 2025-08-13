Il capitano ha preso la parola al centro del campo: "Un'emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore. Fiero di avere questa grande responsabilità. Oggi voglio citare e ricordare una leggenda come Gianluca Vialli. Luca era una persona e un capitano incredibile. C'è una frase scritta nelle nostre mura 'Con il lavoro di squadra si vince', e noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Forza Juve!"