Juventus-Juve Next Gen: risultato e gol dell'amichevole LIVE

live amichevole

Terzo impegno del pre stagione della Juventus dopo il pareggio contro la Reggiana e la vittoria contro il Borussia Dortmund. I bianconeri tornano all'Allianz Stadium nell'amichevole contro la Next Gen. Tudor cambia molto inserendo Vlahovic e Douglas Luiz dal 1'.  

SERIE A, TUTTE LE AMICHEVOLI

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN 0-0 LIVE

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. (A disposizione: Di Greogrio, Locatelli, Conceicao, Yildiz, Arthur, Kalulu, Thuram, Joao Mario, Cambiaso, David, Djalò, Rouhi, Mancini, Ventre). All. Tudor
  • JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Scaglia, Pedro Felipe, Turicchia; Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig; Adzic, Vacca; Guerra. (A disposizione: Huli, Fuscaldo, Macca, Ngana, Puczka, Anghelè, Amaradio, Gonzalez, Di Biase, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Deme, Florea, Martinez Crous, Perotti, Turco, Cerri). All. Brambilla.

 

LIVE
calcio d'inizio!

1' - Comincia la partita! Primo pallone giocato dalla Juventus

Tudor: "Uniti possiamo fare grandi cose"

Queste le parole dell'allenatore: "Benvenuti a casa nostra! Grazie a tutti per essere qui nonostante il caldo, questo vuol dire tanto amore. Vi prometto che questi ragazzi daranno tutto, stateci vicini che insieme possiamo fare grandi cose"

Locatelli: "Un onore essere il capitano. Voglio ricordare Gianluca Vialli"

Il capitano ha preso la parola al centro del campo: "Un'emozione incredibile essere il capitano della mia squadra del cuore. Fiero di avere questa grande responsabilità. Oggi voglio citare e ricordare una leggenda come Gianluca Vialli. Luca era una persona e un capitano incredibile. C'è una frase scritta nelle nostre mura 'Con il lavoro di squadra si vince', e noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Forza Juve!"

Tra poco il calcio d'inizio

Tutto pronto all'Allianz Stadium: alle 18.30 il calcio d'inizio dell'amichevole tra Juventus e Juve Next Gen 

Vlahovic dal 1', panchina per Yildiz

Igor Tudor stravolge la sua formazione, c'è solo Kelly dei titolari contro il Dortmund. Sorpresa Vlahovic dal primo minuto con Douglas Luiz al posto di Yildiz. Di seguito Ilaria Alesso dall'Allianz Stadium con le ultime poco prima del calcio d'inizio.

Juventus, Tudor sorprende nelle scelte

Scelto l'undici titolare per il test contro la Next Gen. C'è Dusan Vlahovic dal 1', Douglas Luiz nella posizione di Yildiz come aveva annunciato Tudor nel post Dortmund. Pinsoglio in porta. Non convocato Bremer che sta gestendo i carichi di lavoro. Gioca anche Miretti, che il sito ufficiale della Juventus schiera come trequartista con Koopmeiners centrocampista. Vedremo più tardi se in campo le posizioni saranno confermate.

Comolli: "Siamo la Juventus, torneremo a vincere"

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha fatto il punto sul mercato e su quello che sarà il futuro bianconero:

Juventus: O'Riley la priorità per il centrocampo

Matt O'Riley è il nome principale per il centrocampo bianconero. Prima però serve una cessione: Miretti e Douglas Luiz gli indiziati principali

Juventus-Juve Next Gen: le formazioni ufficiali

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All. Tudor
  • JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Scaglia, Pedro Felipe, Turicchia; Pietrelli, Faticanti, Owusu, Cudrig; Adzic, Vacca; Guerra, . All. Brambilla.

Cambiaso: "Tudor ci fa lavorare molto, siamo soddisfatti"

Dopo aver deciso l'amichevole contro il Borussia Dortmund con una doppietta, Andrea Cambiaso ha parlato così del pre stagione bianconero, di Tudor e di Kolo Muani:

Juventus: la situazione Kolo Muani

Continua il braccio di ferro tra i bianconeri e il Psg per Kolo Muani. I parigini vogliono circa 50-60 milioni di euro, ma la Juve deve prima risolvere la questione Vlahovic su tutte. La volontà del giocatore è quella di tornare a Torino

Tudor: "Ho visto grande applicazione da parte dei ragazzi"

Così l'allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund:

Juventus: com'è andata l'ultima amichevole

Si è concluso con la vittoria contro il Borussia Dortmund il ritiro tedesco della Juventus. Al Westfalenstadion la doppietta di Cambiaso ha regalato a Tudor il primo successo del pre stagione. Ecco come è andata la partita

Juventus-Juve Next Gen: la probabile formazione bianconera

  • Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz, David

Juventus, i convocati per l'amichevole

Di seguito i convocati di Igor Tudor, assente Bremer che sta gestendo i carichi di lavoro:

  • Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Arthur, Kalulu, McKennie, Kostic, Thuram, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, David, Djalo, Rouhi, Mancini, Ventre

Juventus-Juve Next Gen: l'amichevole in diretta

Tutto pronto per l'amichevole in famiglia della Juventus contro la Next Gen all'Allianz Stadium in programma alle 18.30. Terzo test del pre stagione bianconero prima dell'inizio del campionato

CALCIO: SCELTI PER TE