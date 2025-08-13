Una carriera ancora da cominciare, le giovanili nel Barcellona, l'esordio a vent'anni in Serie A contro l'Inter e due stagioni da veterano con il Lecce: Joan Gonzalez non può chiedere di meglio. Fare il calciatore era il sogno di una vita. Poi arriva l'estate del 2024, le visite mediche non vanno come previsto e comincia un calvario che lo costringe al ritiro a soli 23 anni per un problema cardiaco: in esclusiva a Sky Sport Insider ha raccontato tutto quello che è successo