Lukaku, problema al quadricipite sinistro

Lukaku, infortunio in Napoli-Olympiacos: problema al quadricipite della coscia sinistra

napoli

Problema al quadricipite della coscia sinistra per l'attaccante durante l'amichevole contro l'Olympiacos. Il belga ha avvertito un fastidio muscolare dopo una conclusione in porta ed è stato sostituito al 32'. Per valutare l'entità dell'infortunio bisognerà attendere l'esito degli esami, che Lukaku svolgerà nel fine settimana

NAPOLI-OLYMPIACOS 2-1: GLI HIGHLIGHTS

Infortunio per Romelu Lukaku durante l'amichevole del Napoli contro l'Olympiacos. Il belga, dopo un recupero palla in zona offensiva di De Bruyne, ha calciato in estensione dai 25 metri e si è subito accasciato a terra per un problema al quadricipite della gamba sinistra. Immediato l'intervento dello staff sanitario azzurro che gli ha subito messo del ghiaccio prima di chiamare il cambio. Al 32' minuto, quindi, Antonio Conte ha effettuato la prima sostituzione mettendo in campo Lorenzo Lucca al posto di Lukaku. Dai primi controlli si tratta di un risentimento muscolare al quadricipite della gamba sinistra. Per valutare l'entità dell'infortunio bisognerà attendere l'esito degli esami, che Lukaku svolgerà nel weekend.

