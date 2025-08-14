Napoli-Olympiacos LIVE dalle 18 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Olympiacos, il risultato in diretta LIVE dalle 18

live amichevole

Il Napoli scenderà in campo con l'Olympiacos alle 18:00 per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Per Conte sarà una prova importante prima dell'appuntamento di esordio della stagione, il 23 agosto contro il Sassuolo. La partita sarà visibile in pay per view su Sky Primafila (codice 497293), segui qui gli aggiornamenti LIVE

SERIE A: I BOMBER DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

NAPOLI-OLYMPIACOS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Mctominay.

 

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.

LIVE

Chi ha segnato di più quest'estate?

Scopri tutti i marcatori delle amichevoli estive prima dell'inizio del campionato 25/26

Le maglie 25/26 di Serie A: la terza del Napoli è color caffé

Le maglie ufficiali che vedremo nel corso del campionato. Il Napoli sceglie di omaggiare il caffé. "Ce pigliammo 'nu cafè e ttre?" è l'invito diffuso dal club sui canali social. 

Napoli, le ultime di mercato

Dall'arrivo di Gutierrez all'ipotesi ritorno di Eljif Elmas dopo un anno passato tra Lipsia e Torino. Nel video le ultime news sul calciomercato del Napoli. 

Napoli-Olympiacos: le formazioni ufficiali

Napoli, le ultime novità di formazione

Ultima amichevole prestagione per il Napoli di Conte, che affronta alle 18:00 l’Olympiacos. L’allenatore azzurro potrebbe schierare dal primo minuto Kevin De Bruyne insieme a McTominay.

Tutte le amichevoli estive di Serie A

Conte in conferenza stampa: "L'equilibrio è fondamentale per la competitività"

"Finiamo un lavoro importante. Ho avuto ottime risposte dai ragazzi, anche quelli nuovi. Con loro, chiaramente, ci vuole più tempo... "

Napoli-Catanzaro, il racconto dell'amichevole

Il Napoli, nella precedente amichevole, ha affrontato il Catanzaro. Qui il risultato e il racconto della partita. 

Napoli-Olympiacos, live alle 18:00 in pay per view

Il Napoli è pronto a giocare l'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Per la squadra di Conte è l'ultima prova da affrontare prima dell'inizio del campionato che vedrà gli azzurri iniziare la stagione il 23 agosto in casa del Sassuolo. La partita è disponibile sul canale SkyPrimafila (codice d'acquisto 497293)

