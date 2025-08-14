Napoli-Olympiacos LIVE dalle 18 su Sky

Il Napoli è pronto a giocare l'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Per la squadra di Conte è l'ultima prova da affrontare prima dell'inizio del campionato che vedrà gli azzurri iniziare la stagione il 23 agosto in casa del Sassuolo. La partita è disponibile sul canale SkyPrimafila (codice d'acquisto 497293)