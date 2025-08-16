Verona, rottura del legamento crociato per Suslov

Esplora tutte le offerte Sky
Verona, infortunio per Suslov: rottura del legamento crociato

Serie A

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il centrocampista del Verona Tomas Suslov. Il comunicato del club gialloblù sulle condizioni del classe 2002: "I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico"

ROMA-NEOM, DYBALA TORNA FRA I CONVOCATI

Grave infortunio per il Verona, che sarà costretto a fare a meno a lungo di Tomas Suslov. Il centrocampista Slovacco ha infatti subito la rottura del legamento crociato. Ecco il comunicato: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!".

