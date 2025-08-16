Ultima amichevole per la Roma prima dell'esordio in campionato contro il Bologna: i giallorossi sfidano il Neom oggi (sabato 16 agosto) alle 17. Gasperini ha convocato 22 giocatori: torna Paulo Dybala, pronto a rientrare dopo un lungo periodo di assenza e i dolori successivi all'operazione che lo avevano costretto a saltare le amichevoli del ritiro in Inghilterra. Ancora out invece Pellegrini

Ultima prova generale per la Roma prima del debutto in campionato. Oggi, sabato 16 agosto alle ore 17, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone i giallorossi scenderanno in campo contro il Neom per un'amichevole che rappresenta l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione, fissato per il 23 agosto alle 20.45 all'Olimpico contro il Bologna. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Gian Piero Gasperini , tra cui spicca il nome di Paulo Dybala , che sarà regolarmente a disposizione e potrebbe scendere in campo dopo un periodo di assenza dal campo. Ancora assente invece Lorenzo Pellegrini .

I motivi dietro l'assenza di Dybala

L'argentino arriva da un periodo di gestione personalizzata, necessario per smaltire i carichi accumulati durante il ritiro estivo. I postumi dell'intervento chirurgico subito a marzo, per la lesione del tendine semitendinoso sinistro, sembrano definitivamente superati, e ora la Joya è pronta a tornare pienamente a disposizione del nuovo tecnico giallorosso. La sua preparazione è stata gestita con molta cautela: i dolori successivi all'operazione lo avevano costretto a saltare le amichevoli del ritiro in Inghilterra. Lo staff ha quindi modulato l'intero programma atletico in base alle sue condizioni, con l'obiettivo di riportarlo gradualmente alla miglior forma possibile.