Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, Leao salta la prima di Serie A con la Cremonese: elongazione al polpaccio destro

milan

Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Non sarà a disposizione per la prima di Serie A con la Cremonese, verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce

SERIE A, INDISPONIBILI E SQUALIFICATI PER LA 1^ GIORNATA

Rafael Leao salterà la prima giornata di campionato tra Milan e Cremonese. Il calciatore portoghese, uscito al 17' del primo tempo nella gara di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali alla clinica Columbus che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il numero 10 rossonero salterà sicuramente la gara d'esordio in Serie A e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì 29 agosto alle 20:45. 

Serie A: Altre Notizie

Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio

milan

Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina...

Lukaku, lesione alla coscia: lungo stop

napoli

Lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L'attaccante, infortunatosi durante...

Modric, il boato di San Siro alla presentazione

MILAN

Prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro sono stati presentati i nuovi...

Dimarco-Thuram: Inter batte Olympiacos 2-0

amichevole

A Bari contro l'Olympiacos l'Inter vince la sua ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A...

David-Vlahovic, la Juve supera l'Atalanta 2-1

amichevole

La Juve vince la sua ultima amichevole precampionato in casa dell’Atalanta: decidono David, al...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE