Rafael Leao salterà la prima giornata di campionato tra Milan e Cremonese. Il calciatore portoghese, uscito al 17' del primo tempo nella gara di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali alla clinica Columbus che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il numero 10 rossonero salterà sicuramente la gara d'esordio in Serie A e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì 29 agosto alle 20:45.