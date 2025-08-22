Folorunsho: "Cagliari, il mare e... X-Factor! Punto alla Nazionale"

Pronto per l'esordio stagionale contro la sua ex squadra, la Fiorentina, tra Folorunsho e Cagliari è già scoppiato l'amore. Tra un karaoke e una gita con gli amici, il centrocampista spera di riuscire nel corso della stagione a riabbracciare la maglia azzurra. Per dedicarla alla persona più importante di tutte: la mamma. L'intervista in esclusiva su Sky Sport Insider