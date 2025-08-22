Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'esclusiva

Folorunsho: "Cagliari, il mare e... X-Factor! Punto alla Nazionale"

Valentina Caruso

Valentina Caruso

@ Instagram Cagliari Calcio

Pronto per l'esordio stagionale contro la sua ex squadra, la Fiorentina, tra Folorunsho e Cagliari è già scoppiato l'amore. Tra un karaoke e una gita con gli amici, il centrocampista spera di riuscire nel corso della stagione a riabbracciare la maglia azzurra. Per dedicarla alla persona più importante di tutte: la mamma. L'intervista in esclusiva su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ