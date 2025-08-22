Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Bologna, le probabili formazioni

Serie A

Nella prima giornata della Serie A 2025/26 la Roma affronterà il Bologna. Come riportato da Gasperini in conferenza stampa, Dybala non ha ancora i 90 minuti sulle gambe e per questo sulla trequarti dovrebbe giocare El Aynaoui, con Soulè più avanzato e al fianco di Ferguson. Nel Bologna, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dovrebbero agire alle spalle di Immobile

GASPERINI: "LA ROMA NON PROPORRA' IL RINNOVO A PELLEGRINI"

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
PORTIERE
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
DIFENSORE
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
DIFENSORE
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
DIFENSORE
Roma
Wesley Vinícius França Lima
Wesley Vinícius França Lima
ESTERNO DESTRO
Roma
Manu Koné
Manu Koné
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
José Ángel Esmoris Tasende
José Ángel Esmoris Tasende
ESTERNO SINISTRO
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
TREQUARTISTA
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
ATTACCANTE
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
ATTACCANTE

ROMA (3-4-1-2) la probabile formazione

Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Aynaoui; Soulé, Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • Assente Celik, che è squalificato
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
PORTIERE
Bologna
Lorenzo De Silvestri
Lorenzo De Silvestri
TERZINO DESTRO
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
TERZINO SINISTRO
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ALA DESTRA
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
TREQUARTISTA
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ALA SINISTRA
Bologna
Ciro Immobile
Ciro Immobile
ATTACCANTE

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; De Silvestri, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Vincenzo Italiano

  • Ballottaggio tra De Silvestri e Zortea
  • Miranda è squalificato
  • Provata anche una formazione con due punte e Fabbian come trequartista

Serie A: Altre Notizie

Conte: "Lukaku? Non cerchiamo alibi, ma soluzioni"

napoli

L'allenatore in conferenza stampa in vista della nuova stagione: "Lukaku? L'anno scorso i ragazzi...

Gasperini: "Pellegrini non verrà rinnovato"

ROMA

Alla vigilia della partita contro il Bologna, l'allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in...

Locatelli: "Un onore sfidare Modric e De Bruyne"

juventus

Il centrocampista bianconero presenta la stagione della Juventus parlando in esclusiva a Sky:...

Allegri: "Nel Milan deve regnare l'equilibrio"

milan

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Cremonese, l'allenatore del Milan presenta la...

De Winter si presenta: "Per Allegri gioco ovunque"

MILAN

Giornata di presentazione per De Winter e Athekame, due nuovi acquisti del Milan. "Un'estate...
