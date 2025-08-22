Nella prima giornata della Serie A 2025/26 la Roma affronterà il Bologna. Come riportato da Gasperini in conferenza stampa, Dybala non ha ancora i 90 minuti sulle gambe e per questo sulla trequarti dovrebbe giocare El Aynaoui, con Soulè più avanzato e al fianco di Ferguson. Nel Bologna, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dovrebbero agire alle spalle di Immobile
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; De Silvestri, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Vincenzo Italiano
- Ballottaggio tra De Silvestri e Zortea
- Miranda è squalificato
- Provata anche una formazione con due punte e Fabbian come trequartista