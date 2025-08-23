Milan-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Milan e Cremonese si gioca sabato 23 agosto alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Milan-Cremonese in tv
La partita tra Milan e Cremonese, valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 agosto alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 1, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vederei canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
I numeri di Milan e Cremonese
Milan e Cremonese si affronteranno alla 1^ giornata di Serie A per la prima volta nel torneo. Milan e Cremonese hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, mentre il Milan ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese. I rossoneri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite all’esordio stagionale in Serie A, pareggiando però la più recente, 2-2 lo scorso 17 agosto contro il Torino. La Cremonese ha sempre perso alla prima giornata di Serie A, otto su otto, sempre in trasferta. Dal suo arrivo in Italia nel 2023/24, Christian Pulisic è l’unico giocatore della Serie A con almeno 30 gol e 20 assist tra tutte le competizioni. Luka Modric è l'unico vincitore del Pallone d’Oro attualmente in Serie A.