Fabregas: "Nico Paz un talento e qui è contento"

L'allenatore del Como è molto soddisfatto dell'ottima partenza della sua squadra in campionato dopo la vittoria contro la Lazio: "Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra fortissima. I ragazzi sono giovani ma hanno una mentalità vincente e io sono molto esigente. Il mercato? E' stato fatto per avere tante scelte. Nico Paz? E' un top player e so che è contento di stare qua"

Si gode una partenza a razzo Cesc Fabregas che nella prima giornata della Serie A batte in maniera netta ed inequivocabile una Lazio dominata in lungo e in largo. Un Como che si è rinforzato durante il mercato estivo per garantire al tecnico varietà di scelta e soprattutto la qualità necessaria al suo stile di gioco: "Il mercato è stato fatto per tutto questo. Noi siamo una squadra aggressiva, vogliamo fare bene, essere organizzati e pressare. Io sono molto esigente - spiega - L'anno scorso avevamo sofferto troppo nel finale, per questo abbiamo fatto diversi acquisti. I ragazzi sono giovani ma abituati a voler vincere e ad avere la giusta mentalità, nel sapere cosa fare con la palla e nel giocare a calcio. Faranno degli errori, certo, ma la cosa più importante è che credo in loro e che andranno avanti anche nei momenti brutti".