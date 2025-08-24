Sarri: "Oggi un Como di un'altra categoria"

Non cerca alibi, Maurizio Sarri , per la sua Lazio uscita sconfitta nettamente al Sinigaglia di Como per 2-0 alla prima giornata della nuova stagione: " La squadra era pronta per fare un altro tipo di calcio, ma oggi era pronta a pochi tipi di calcio - dice - Ho visto uan differenza tecnica che mi aspettavo ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata da parte nostra perché se questa è la realtà non siamo messi benissimo ". L'allenatore analizza lucidamente le lacune della sua squadra: " Oggi è mancanza di qualità da parte nostra, venivamo da delle partite amichevole fatte su altri livelli rispetto ad oggi. Che fosse dura lo sapevamo, la crescita del Como è stata esponenziale e la qualità di oggi era di un'altra categoria".

"Poche cose da salvare, archiviamo subito questa gara"

Tra le poche note positive c'è la prestazione di Provstgaard: "Aveva già fatto vedere che è un giocatore che già ora ci può stare e che può avere futuro - spiega ancora Sarri - Credo che sia un ragazzo destinato a crescere e a fare bene ma tante altre cose da salvare non ne vedo. Abbiamo fatto una gara timorosa dall'inizio con scelte illogiche. Per tutta la settimana abbiamo detto di muovere velocemente la palla e invece siamo usciti sempre in modo caotico. Errori tecnici ma anche errori di scelta in quello che dovevamo fare. Archiviamo subito, è la prima giornata e ci può stare. Cerchiamo di crescere e stop". Sul gol annullato a Castellanos: "Ci sarebbe da discutere come della distanza della barriera sul secondo gol ma sarebbe inutile. Loro hanno vinto e lo hanno fatto meritatamente, credo che avrebbero vinto lo stesso".