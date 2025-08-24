I mille Napoli di Conte e una lezione da non dimenticare

Tra uno scudetto da difendere e le lezioni del passato, il Napoli di Conte sembra già avere abiti perfetti: largo quando serve, compatto nei momenti decisivi. Una squadra che si cerca, si trova, si rinnova continuamente, un organismo vivo che parla di forza, equilibrio, spirito e ambizione, pronta a trasformare la pressione del ruolo di favorita in energia pura, dimostrando che la continuità, la concentrazione e l’arte di Antonio Conte possono già far rivivere la gloria al Napoli: nessuno ci è mai riuscito prima