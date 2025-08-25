De Bruyne: "Voglio vincere lo scudetto col Napoli"

Protagonista al debutto in campionato, il nuovo centrocampista azzurro è stato intervistato dal Corriere della Sera: "Questa è una grande squadra, ma non siamo i soli per lo scudetto. Per il Napoli voglio essere il miglior giocatore possibile, divertirmi e vincere. Non sono più giovane come Modric al Milan, ma possiamo portare esperienza". E su Conte: "È un allenatore magnifico, sa come costruire un blocco unico e pretende il massimo. Se non lavori per il gruppo sei fuori"

È già il Napoli di Kevin De Bruyne. E non poteva essere diversamente per uno dei colpi estivi della Serie A, campionissimo che a 34 anni sta vivendo per la prima volta l'avventura in Italia. A segno su punizione al debutto contro il Sassuolo, il centrocampista belga è diventato immediatamente centrale nella squadra di Conte per valore, qualità e leadership. Lo ha intervistato il Corriere della Sera: "La vittoria è un buon inizio, sappiamo che questo è un grande gruppo che può lottare per il titolo ma non siamo soli. L'Inter ha valore e più continuità delle altre, anche il Milan può essere pericoloso avendo solo il campionato. Non sarà facile mantenere costanza su tre competizioni. Scudetto o Champions? Non ho mai vinto il titolo in Italia, sarebbe bello conquistarlo per la prima volta". Ma che giocatore è De Bruyne a 34 anni? "Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Forse da giovane sei più dinamico, adesso ho più esperienza. Si evolve come giocatore, sicuramente il calcio è la mia passione e non voglio che diventi un 'lavoro normale'. Se lo vivi con piacere e con un sorriso, alla fine giochi meglio. Per il Napoli voglio essere il miglior giocatore possibile, divertirmi e vincere. Perdere non mi piace".