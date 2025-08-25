Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

Le notizie di lunedì 25 agosto

L'ex Napoli Billing al Midtjylland

Il centrocampista del Bournemouth, che ha giocato in Serie A con la maglia del Napoli la scorsa stagione, è partito nella giornata di domenica 24 agosto in Danimarca per iniziare la sua nuova avventura. Cessione da 5 milioni di sterline per il Bournemouth

Sassuolo, Matic in Italia per le visite mediche

Matic è arrivato nella serata di domenica 24 agosto in Italia per iniziare la sua avventura con il Sassuolo. Contratto per una stagione con opzione per la seconda, e oggi sono previste le visite mediche e la firma

Udinese, iniziate le visite mediche di Buksa

L'Udinese ha trovato l'accordo con il Midtjylland per il trasferimento di Adam Buksa. L'attaccante classe 1996 è arrivato in Italia e sta svolgendo le visite mediche, poi non resterà che aspettare la firma sul contratto e l'ufficialità

Nico Paz resta a Como. Si tratta con il Real per il suo futuro

Il Como ha rifiutato l'offerta del Tottenham per il talento argentino da 65 milioni più 10 di bonus ed è difficile pensare - al momento - a un rialzo del club inglese in questi ultimi giorni di mercato. Con il Real Madrid si continua a trattare per rivedere l'accordo iniziale tra le parti: obiettivo togliere il 50% sulla rivendita e mantenere la recompra a cifre più alte

Ora l'obiettivo è Conrad Harder

I rossoneri hanno individuato nel classe 2005 dello Sporting, il profilo per l'attacco. Gli ultimi aggiornamenti:

Milan, salta Boniface: i nuovi obiettivi per l'attacco

Gli acquisti saltati in extremis come Boniface al Milan

Ecco tutti i precedenti più eclatanti...

Non solo Boniface-Milan, tutti i colpi saltati all'ultimo

Milan-Boniface, stop alla trattativa

I rossoneri hanno interrotto la trattativa per Boniface. Cos'è successo: 

