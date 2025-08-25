Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Le notizie di lunedì 25 agosto
- Milan, salta Boniface: trattativa entra nel vivo per Harder
- Tutto quello che c'è da sapere su Conrad Harder, obiettivo di mercato dei rossoneri
- Ti ricordi gli altri? Tutti i colpi saltati in extremis come Boniface al Milan
- Rowe, è ufficiale: è il nuovo rinforzo del Bologna
- Nico Paz resterà un altro anno a Como: si tratta con il Real per il futuro
L'ex Napoli Billing al Midtjylland
Il centrocampista del Bournemouth, che ha giocato in Serie A con la maglia del Napoli la scorsa stagione, è partito nella giornata di domenica 24 agosto in Danimarca per iniziare la sua nuova avventura. Cessione da 5 milioni di sterline per il Bournemouth
Sassuolo, Matic in Italia per le visite mediche
Matic è arrivato nella serata di domenica 24 agosto in Italia per iniziare la sua avventura con il Sassuolo. Contratto per una stagione con opzione per la seconda, e oggi sono previste le visite mediche e la firma
Udinese, iniziate le visite mediche di Buksa
L'Udinese ha trovato l'accordo con il Midtjylland per il trasferimento di Adam Buksa. L'attaccante classe 1996 è arrivato in Italia e sta svolgendo le visite mediche, poi non resterà che aspettare la firma sul contratto e l'ufficialità
Nico Paz resta a Como. Si tratta con il Real per il suo futuro
Il Como ha rifiutato l'offerta del Tottenham per il talento argentino da 65 milioni più 10 di bonus ed è difficile pensare - al momento - a un rialzo del club inglese in questi ultimi giorni di mercato. Con il Real Madrid si continua a trattare per rivedere l'accordo iniziale tra le parti: obiettivo togliere il 50% sulla rivendita e mantenere la recompra a cifre più alte
Ora l'obiettivo è Conrad Harder
I rossoneri hanno individuato nel classe 2005 dello Sporting, il profilo per l'attacco. Gli ultimi aggiornamenti:
Milan, salta Boniface: i nuovi obiettivi per l'attacco
Gli acquisti saltati in extremis come Boniface al Milan
Ecco tutti i precedenti più eclatanti...
Non solo Boniface-Milan, tutti i colpi saltati all'ultimo
Milan-Boniface, stop alla trattativa
I rossoneri hanno interrotto la trattativa per Boniface. Cos'è successo: