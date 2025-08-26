Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Veni, vidi... Sucic: l'Inter di Chivu ha già lanciato la sfida

Eleonora Serra

©Getty

Nel posticipo della prima giornata di Serie A i nerazzurri di Chivu hanno esordito come meglio non avrebbero potuto. A prendersi la scena sono gli autori dei gol, Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny, ma anche Barella, bravo a gestire il gioco, e soprattutto il nuovo arrivato Petar Sucic, che all'esordio a San Siro ha già conquistato il pubblico di una squadra che ha lanciato un messaggio fortissimo al campionato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ