Veni, vidi... Sucic: l'Inter di Chivu ha già lanciato la sfida
Nel posticipo della prima giornata di Serie A i nerazzurri di Chivu hanno esordito come meglio non avrebbero potuto. A prendersi la scena sono gli autori dei gol, Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny, ma anche Barella, bravo a gestire il gioco, e soprattutto il nuovo arrivato Petar Sucic, che all'esordio a San Siro ha già conquistato il pubblico di una squadra che ha lanciato un messaggio fortissimo al campionato
