Problema al perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di rifinitura del Milan prima della partita di domani, venerdì 29 agosto, contro il Lecce. "Si è fatto male e non ci sarà. Ha avuto uno scontro con Gimenez in partitella", ha detto Allegri in conferenza stampa. Il problema sembra serio e potrebbe tenerlo a lungo lontano dai campi

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE MILAN-LECCE