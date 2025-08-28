Esplora tutte le offerte Sky
Milan, per Jashari infortunio al perone: si teme un lungo stop

Serie A

Problema al perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di rifinitura del Milan prima della partita di domani, venerdì 29 agosto, contro il Lecce. "Si è fatto male e non ci sarà. Ha avuto uno scontro con Gimenez in partitella", ha detto Allegri in conferenza stampa. Il problema sembra serio e potrebbe tenerlo a lungo lontano dai campi

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE MILAN-LECCE

Ardon Jashari si è infortunato durante l'allenamento di questa mattina a Milanello dopo uno scontro con Gimenez nella partitella. Problema al perone che pare essere serio, si teme un lungo stop per il centrocampista svizzero che è arrivato al Milan poco meno di un mese fa per 34 milioni più 3 di bonus dal Bruges. Si attendono a questo punto comunicazioni ufficiali per capire meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

