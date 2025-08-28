Allegri: "Mai chiesto Vlahovic. Jashari out"

Lecce-Milan, Allegri: "Vlahovic? Non l'ho mai chiesto. Jashari out"
Giornata di vigilia in casa Milan: domani, venerdì 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Lecce in uno dei due anticipi della seconda giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: "Abbiamo voglia di riscatto. Jashari si è fatto male in partitella e non ci sarà. Mercato? Ci pensa la società". La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
La girandola degli attaccanti accostati al Milan ha avuto la sua benedizione? Ha mai chiesto Vlahovic?
"No, mai chiesto. Ho parlato di caratteristiche e delle varie situazioni che possiamo creare con giocatori con caratteristiche diverse. In qualche modo faremo"
Ci sono altri piani per quanto riguarda l'attacco?
"Abbiamo Gimenez e in qualche modo domani faremo. L'importante è approcciare la gara con la maniera giusta. Loro hanno entusiasmo, Di Francesco è bravo, ha giocatori veloci. Bisogna mettersi al pari dell'altra squadra"
Vi siete sentiti con Rabiot?
"No, da prima delle vacanze. E' un ragazzo a cui sono affezionato, ma è un giocatore del Marsiglia"
Come si spiega la differenza tra le esibizioni calcistiche del Milan nel precampionato e in Coppa Italia e la prestazione con la Cremonese?
"Con la Cremonese abbiamo subito due cross dove eravamo posizionati in maniera giusta ma abbiamo subito gol perché sono stati fatti errori in quel momento lì. Col Bari, Maignan ha fatto due parate importanti. Vincere non significa che non ci siano delle problematiche. Con la Cremonese abbiamo sbagliato nelle circostanze dei gol ma difensivamente non avevamo l'idea di poter prendere gol. Col Bari abbiamo rischiato addirittura di più, ma il calcio è così"
Jashari è più un play o una mezzala?
"E' un giocatore forte e di grande prospettiva, stamattina si è fatto male e a Lecce non ci sarà. Ha avuto uno scontro con Gimenez in partitella. Lo vedo più come mediano davanti alla difesa"
Che tipo di richieste ha fatto alla società?
"Le occasioni di mercato le conosce la società, io faccio un altro mestiere. Io sono qui per allenare chi ho a disposizione. Sono molto contento della rosa, ci sono dei valori importanti"
Come funziona la condivisione, è in piena sinergia con la società su ciò che state facendo sul mercato?
"Con la società ci parliamo, ma è la società che fa il mercato. Noi dobbiamo pensare a lavorare, domani abbiamo una partita importante e difficile. Lo abbiamo visto già con la Cremonese"
Com'è allenare una squadra con il mercato aperto?
"Gli ultimi giorni di mercato non mi impauriscono, ci siamo abituati. Al mercato ci pensa la società, sta lavorando per attrezzare una squadra per cercare di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione in classifica. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Bisogna continuare a lavorare"
Qual è stata la reazione della squadra alla sconfitta con la Cremonese?
"La voglia di riscatto c'è, è stata una sconfitta inaspettata. Con più attenzione potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto anche diverse occasioni. Domani possiamo rifarci"
