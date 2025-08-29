Esplora tutte le offerte Sky
Parma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Per la seconda giornata di A, in uno dei due match del sabato alle 18.30, il Parma ospita l'Atalanta. Cuesta dovrebbe cambiare solo due titolari rispetto all'esordio con la Juve, mandando in campo dal 1' il nuovo acquisto Oristanio davanti. Senza Ederson, Juric si affida in attacco a Scamacca, con De Ketelaere e Maldini alle sue spalle. Le probabili di Parma-Atalanta

SERIE A, 2^ GIORNATA: PROBABILI

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
Difensore
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezz'ala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

  • per la prima in casa Cuesta dovrebbe confermare 9/11 degli uomini che hanno esordito contro la Juve
  • Davanti, accanto a Pellegrino, dovrebbe esserci il nuovo acquisto Oristanio
  • In difesa rientra dalla squalifica Balogh ma dovrebbe partire dalla panchina
  • A centrocampo Sorensen, entrato in corso alla 1^ giornata, dovrebbe partire dal 1' al posto di Ordonez
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista di destra
Atalanta
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric

  • Dovrebbe cambiare soltanto un giocatore Ivan Juric per la seconda di campionato, rispetto all'esordio con il Pisa
  • In difesa Kossounou titolare al posto di Scalvini
  • Dietro Scamacca, confermato centravanti dal 1’, dovrebbero esserci De Ketelaere e Maldini
  • Ederson out, convocato invece Ibrahim Sulemana, nonostante la possibile partenza

