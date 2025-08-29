Per la seconda giornata di A, in uno dei due match del sabato alle 18.30, il Parma ospita l'Atalanta. Cuesta dovrebbe cambiare solo due titolari rispetto all'esordio con la Juve, mandando in campo dal 1' il nuovo acquisto Oristanio davanti. Senza Ederson, Juric si affida in attacco a Scamacca, con De Ketelaere e Maldini alle sue spalle. Le probabili di Parma-Atalanta
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
- per la prima in casa Cuesta dovrebbe confermare 9/11 degli uomini che hanno esordito contro la Juve
- Davanti, accanto a Pellegrino, dovrebbe esserci il nuovo acquisto Oristanio
- In difesa rientra dalla squalifica Balogh ma dovrebbe partire dalla panchina
- A centrocampo Sorensen, entrato in corso alla 1^ giornata, dovrebbe partire dal 1' al posto di Ordonez
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric
- Dovrebbe cambiare soltanto un giocatore Ivan Juric per la seconda di campionato, rispetto all'esordio con il Pisa
- In difesa Kossounou titolare al posto di Scalvini
- Dietro Scamacca, confermato centravanti dal 1’, dovrebbero esserci De Ketelaere e Maldini
- Ederson out, convocato invece Ibrahim Sulemana, nonostante la possibile partenza