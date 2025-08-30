Dove vedere Parma-Atalanta

La partita tra Parma e Atalanta si gioca sabato 30 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Parma-Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Atalanta

Il Parma ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A, dopo sette sconfitte consecutive, e potrebbe battere la Dea in due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo 2013-2014 (serie di tre in quel caso). Il Parma è reduce da quattro sconfitte casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A, con un punteggio aggregato di 13-5; i gialloblù non hanno mai perso cinque gare interne di fila contro un’avversaria nella loro storia in massima serie. Gli ultimi otto incontri tra Atalanta e Parma in Serie A hanno visto realizzare in media ben 4.25 gol a partita, con la Dea che nello specifico ha segnato più del triplo delle reti dei gialloblù nel parziale (26 vs 8). Nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie, in due occasioni il Parma ha perso entrambe le prime due gare stagionali in Serie A: nel 2014/15 con Roberto Donadoni alla guida e nel 2020/21 con Fabio Liverani in panchina. L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto trasferte in Serie A (1P), con un punteggio aggregato nel parziale di 24-4; in generale, nel 2025 nessuna squadra nella competizione ha vinto più gare esterne della Dea (sette anche per la Roma).