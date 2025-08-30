Dove vedere Pisa-Roma

La sfida fra Pisa e Roma valida per la 2^ giornata di campionato, si gioca sabato 30 agosto alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Appuntamento inoltre con La Casa delle Sport, dalle 17.30 alle 18.30. In studio Mario Giunta con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti. Dalle 20.45 alle 22.45 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Angelo Carotenuto. Infine- dalle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte- da non perdere Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

I numeri di Pisa e Roma

Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi). Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2V, 2N), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan). Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A; più in generale, i toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambi i primi due match stagionali nel massimo campionato per la terza volta, dopo il 1990/91 (2V) e il 1982/83 (1V, 1N). Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4V, 3N), pareggiando entrambe le gare nel 2025/26; i toscani non registrano almeno tre pareggi di fila in gare ufficiali dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (quattro in quel caso, tutte in Serie B). La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali: nel 2022/23 (senza anche subire gol) e nel 2021/22. La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16V, 4N, 1P), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.