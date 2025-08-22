Pisa-Roma 0-0
Si parte all'Arena Garibaldi
Dopo il buon pareggio ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta, il Pisa affronta nell'esordio casalingo la Roma. Gasp non cambia dopo lavittoria con il Bologna. Ancora Ferguson terminale più avanzato con Soulé e El Shaarawy a supporto. Gila con Meister dal 1' al centro dell'attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
8' - Pisa vicinissimo al vantaggio, ancora un cross dalla destra, gran colpo di testa di Meister e gran risposta di Svilar che la inchioda sulla linea di porta
5' - Partenza sorniona della Roma che però quando prova a spingere è sempre molto pericolosa
2' - Prima azione pericolosa del Pisa con Touré che mette in mezzo un buon pallone, Svilar in uscita senza probleami
Squadre in campo e inno della Serie A
Quasi tutto pronto per Pisa-Roma
Tutte e cinque le reti realizzate in Serie A da Matías Soulé con la maglia della Roma sono arrivate in trasferta: tra i giocatori che hanno realizzato almeno cinque reti in gare esterne dall’inizio dello scorso torneo, l’argentino (classe 2003) è il più giovane.
Il Pisa potrebbe diventare la 31^ squadra contro cui Paulo Dybala va in gol in Serie A – dal suo esordio nel massimo campionato (2012/13) solamente Ciro Immobile (34) e Duvan Zapata (32) hanno trovato la rete contro più avversarie differenti rispetto all’argentino (30, come Luis Muriel) – la prossima sarà la sua presenza numero 350 nella competizione (a oggi 349: 61 con il Palermo, 210 con la Juventus e 78 con la Roma).
A partire dalla stagione 2023/24, solamente l’Inter (29) ha segnato più gol di testa in Serie A rispetto alla Roma (27).
Contro l’Atalanta nella prima giornata di campionato il Pisa ha registrato una media di 2.4 passaggi per sequenza, più solamente del Lecce (2.2) – più in generale i toscani hanno messo insieme solamente tre sequenze da almeno 10 passaggi: solamente Lecce, Verona e Bologna (due ciascuna) ne hanno effettuate meno.
Nella prima giornata della Serie A 2025/26 solo il Como (17) ha effettuato più recuperi alti rispetto alla Roma (12) – nello scorso campionato i giallorossi hanno mantenuto una media di 6.6 recuperi alti a incontro, la terza più alta dopo quelle registrate da Bologna (7.1) e Atalanta (6.8).
La Roma (4598) è vicina a segnare 4600 gol in Serie A e diventerebbe se dovesse realizzare almeno due reti contro il Pisa, la quarta squadra a raggiungere questo traguardo nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus (5417), Inter (5390) e Milan (5084).
Nelle 38 partite casalinghe disputate nelle ultime due stagioni in Serie B, il Pisa non ha trovato la via del gol solamente in tre occasioni – a partire dall’inizio della stagione 2023/24, tra Serie A e campionato cadetto solamente Inter (una) e la Roma avversaria di giornata (due) hanno terminato meno incontri interni senza segnare rispetto ai toscani.
Pisa e Roma si affronteranno in casa dei toscani nel girone di andata solo per la seconda volta in Serie A: l’altro precedente risale al primo confronto tra le due formazioni all’Arena Garibaldi nel torneo nell’ottobre 1968, vinto per 2-1 dai giallorossi anche allora alla seconda giornata.
La Roma ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro avversarie neopromosse in Serie A (1 sconfitta), subendo appena cinque reti nel parziale – più in generale, a partire dalla stagione 2023/24 nessuna squadra ha ottenuto più successi contro queste avversarie rispetto ai giallorossi nel massimo torneo (10, come il Milan).
Gilardino con Meister come terminale offensivo dal 1', con Moreo e Tramoni a supporto. Gioca Lusuardi con Caracciolo e Canestrelli in difesa. Aebischer e Marin a metà campo
Gasperini non cambia rispetto al successo con il Bologna. Ancora Hermoso in difesa al posto di Celik, davanti gioca Ferguson con alle spalle Soulé ed El Shaarawy, a centrocampo Cristante e Koné
La prossima sarà la sfida numero 15 in Serie A tra Roma e Pisa: il bilancio è di 10 successi giallorossi contro i due toscani, con due pareggi a completare il quadro.
PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Alberto Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini
Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi).
Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan).
Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A; più in generale, i toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambi i primi due match stagionali nel massimo campionato per la terza volta, dopo il 1990/91 (2 vittorie) e il 1982/83 (1 vittoria, 1 pareggio).
Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4 vittorie, 3 pareggi), pareggiando entrambe le gare nel 2025/26; i toscani non registrano almeno tre pareggi di fila in gare ufficiali dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (quattro in quel caso, tutte in Serie B).
La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali: nel 2022/23 (senza anche subire gol) e nel 2021/22.
La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.
La Roma ha già registrato più clean sheet nel 2025 (12 in 21 match, record nei Big-5 campionati europei) che in tutto l’anno solare 2024 (11 in 38 gare) in Serie A.
Idrissa Touré è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in questa prima giornata di Serie A: ben 10; più in generale, nessun calciatore ha vinto più duelli del classe ’98 (13, al pari di Patrizio Masini).
Wesley potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Roma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Sérgio Oliveira nel gennaio 2022, Stephan El Shaarawy tra gennaio e febbraio 2016 e Cristian Chivu nel settembre 2003.
Mile Svilar è il portiere che ha sia registrato più clean sheet (12) sia quello con la più alta percentuale di parate (85.5% - min.10 match) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei