Domani alle 18.30 in diretta su Sky Sport il Torino ospita la Fiorentina. Baroni dopo lo 0-5 all’esordio contro l’Inter si affida a Simeone davanti e fa esordire dal 1’ l’ex nerazzurro Asllani. Pioli dovrebbe schierare Gudmundsson in coppia con Kean. Dubbio in difesa fra Comuzzo e Pablo Marì. Prima convocazione per Nicolussi Caviglia. Le probabili formazioni
TORINO (4-3-2-1) la probabile formazione
Israel; Lazaro, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni
- Dopo lo 0-5 al debutto con l’Inter, Baroni ritrova Maripan in difesa dal 1’
- Ilkhan contro i nerazzurri non aveva fatto male ma contro la Fiorentina dovrebbe partire titolare il nuovo acquisto Asllani
- Nel tridente, Simeone davanti, con Ngonge e Vlasic a supporto del Cholito
FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione
de Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
- Contro il Torino Pioli dovrebbe puntare davanti su Kean, con Gudmundsson in appoggio Ma c'è anche l'ipotesi di un tandem d'attacco Kean-Piccoli
- Ballottaggio in difesa fra Pablo Marì e Comuzzo
- Prima convocazione per Nicolussi Caviglia: out dalla lista invece Beltran e Richardson che sono sul mercato