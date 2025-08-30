Esplora tutte le offerte Sky
Torino-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani alle 18.30 in diretta su Sky Sport il Torino ospita la Fiorentina. Baroni dopo lo 0-5 all’esordio contro l’Inter si affida a Simeone davanti e fa esordire dal 1’ l’ex nerazzurro Asllani. Pioli dovrebbe schierare Gudmundsson in coppia con Kean. Dubbio in difesa fra Comuzzo e Pablo Marì. Prima convocazione per Nicolussi Caviglia. Le probabili formazioni 

SERIE A, 2^ GIORNATA: LE PROBABILI

Probabili formazioni
Torino
Franco Israel
Franco Israel
Portiere
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Terzino destro
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
Terzino sinistro
Torino
Ivan Ilic
Ivan Ilic
Mezz'ala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Mezz'ala sinistra
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
Trequartista di destra
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista di sinistra
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

TORINO (4-3-2-1) la probabile formazione

Israel; Lazaro, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

  • Dopo lo 0-5 al debutto con l’Inter, Baroni ritrova Maripan in difesa dal 1’
  • Ilkhan contro i nerazzurri non aveva fatto male ma contro la Fiorentina dovrebbe partire titolare il nuovo acquisto Asllani
  • Nel tridente, Simeone davanti, con Ngonge e Vlasic a supporto del Cholito
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Dodò
Dodò
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista di destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Centrocampista di sinistra
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione

de Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

  • Contro il Torino Pioli dovrebbe puntare davanti su Kean, con Gudmundsson in appoggio Ma c'è anche l'ipotesi di un tandem d'attacco Kean-Piccoli
  • Ballottaggio in difesa fra Pablo Marì e Comuzzo
  • Prima convocazione per Nicolussi Caviglia: out dalla lista invece Beltran e Richardson che sono sul mercato

CALCIO: SCELTI PER TE