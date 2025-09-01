Questa Lazio non può fare a meno di questo 'Taty'

Dopo la brutta sconfitta contro il Como, i biancocelesti ritrovano il successo all'Olimpico a più di sei mesi dall'ultima volta. Assoluto protagonista del 4 a 0 al Verona è stato Castellanos, un po' finalizzatore, un po' rifinitore, che sta convincendo sempre di più il mister dopo il mancato feeling di un paio di stagioni fa