Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

Le condizioni di Massimo Moratti migliorano ma lui resta sotto osservazione. L'ex presidente dell'Inter, ricoverato dallo scorso 27 agosto all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, ha lasciato il reparto di terapia intensiva a conferma di un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti. Nelle scorse ore la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. L'ex presidente dell'Inter, che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, resta sotto controllo e osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.