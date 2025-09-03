Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

Massimo Moratti, migliorano le condizioni di salute dell'ex presidente dell'Intermilano
Ricoverato da circa una settimana a causa di una polmonite, Massimo Moratti ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano. Migliorano dunque le condizioni dell'ex presidente dell'Inter che resta sotto stretta osservazione ma c'è cauto ottimismo
Le condizioni di Massimo Moratti migliorano ma lui resta sotto osservazione. L'ex presidente dell'Inter, ricoverato dallo scorso 27 agosto all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, ha lasciato il reparto di terapia intensiva a conferma di un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti. Nelle scorse ore la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. L'ex presidente dell'Inter, che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, resta sotto controllo e osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.