Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Massimo Moratti, migliorano le condizioni di salute dell'ex presidente dell'Inter

milano

Ricoverato da circa una settimana a causa di una polmonite, Massimo Moratti ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano. Migliorano dunque le condizioni dell'ex presidente dell'Inter che resta sotto stretta osservazione ma c'è cauto ottimismo

Le condizioni di Massimo Moratti migliorano ma lui resta sotto osservazione. L'ex presidente dell'Inter, ricoverato dallo scorso 27 agosto all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, ha lasciato il reparto di terapia intensiva a conferma di un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti. Nelle scorse ore la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. L'ex presidente dell'Inter, che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi, resta sotto controllo e osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.

Serie A: Altre Notizie

Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

milano

Ricoverato da circa una settimana a causa di una polmonite, Massimo Moratti ha lasciato il...

San Siro, Sala: "Nessuno sconto per Milan e Inter"

sindaco milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo...

Simonelli: "Fiducioso per Milan-Como in Australia"

Serie A

Il presidente della Lega Serie A, diventata Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli ha parlato in...

Openda: "Juve? Non ho dormito quando l'ho saputo"

Serie A

Il nuovo attaccante della Juventus, Lois Openda, è stato intervistato da JuventusTv: "Quando ho...

Chivu: "È dura cambiare certe abitudini radicate"

inter

Dopo il ko con l'Udinese, Chivu analizza la gara della sua Inter: "Abbiamo perso lucidità alla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE