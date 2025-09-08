Esplora tutte le offerte Sky
Rrahmani ko in nazionale: salta Fiorentina, City a rischio. Rientra anche Elmas

napoli

Elmas è uscito a pochi minuti della fine della partita della sua Macedonia (vinta 5-0 con gol personale). Per Rrahmani è lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra: salterà la Fiorentina e molto probabilmente il City in Champions. Obiettivo rientro contro il Pisa lunedì 22 settembre

IL RENDIMENTO DEI GIOCATORI DELLA A IN NAZIONALE

Elmas e Rrahmani ko in nazionale. I due giocatori hanno fatto già rientro alla base e ora si valutano le condizioni. Rrahmani era partito titolare nella partita giocata dal suo Kosovo contro la Svizzera, salvo dare forfait all'intervallo: il difensore si è già sottoposto a esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale. È lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo: salterà sicuramente la Fiorentina in campionato e molto probabilmente l'affascinante sfida col Manchester City in Champions del 18 settembre. Obiettivo il rientro col Pisa il 22 settembre.

Problema anche per Elmas

Elmas è invece uscito all'83' della partita vinta dalla sua Macedonia del Nord contro il Liechtenstein, netto successo per 5-0 con anche rete personale, la prima che aveva aperto il match. Nel suo caso si attende di capire l'entità dell'infortunio.

prima del ko

Elmas segna con la Macedonia nel 5-0 al Liechtenstein. VIDEO

