Elmas e Rrahmani ko in nazionale. I due giocatori hanno fatto già rientro alla base e ora si valutano le condizioni. Rrahmani era partito titolare nella partita giocata dal suo Kosovo contro la Svizzera, salvo dare forfait all'intervallo: il difensore si è già sottoposto a esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale. È lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo: salterà sicuramente la Fiorentina in campionato e molto probabilmente l'affascinante sfida col Manchester City in Champions del 18 settembre. Obiettivo il rientro col Pisa il 22 settembre.