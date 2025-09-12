Conte: "È arrivato il momento della verità"

Fiorentina-Napoli, Conte: "Sarà la stagione più complessa, ora il momento della verità"
Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina (gara in diretta sabato 13 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), l'allenatore del Napoli avvisa: "Questa sarà la stagione più complessa. E' arrivato il momento della verità. Con i nuovi arrivati ci vuole pazienza per aiutarli a integrarsi e capire la nuova realtà"
Come sta Anguissa? Ha un sostituto in questa squadra?
"Sapete che abbiamo dovuto sopperire all'infortunio di Lukaku facendo qualcosa di diverso e quindi alcune strategie sono state riviste. Elmas è molto duttile ed è stato preso anche per questo. Anguissa ha giocato martedì ed è tornato solo ieri, ora è a disposizione, sta bene"
Quale insidia nasconde la sfida con la Fiorentina?
"L'insidia è nella Fiorentina stessa: è una realtà che ha fatto due finali europee negli ultimi anni. Ha fatto un ottimo mercato. La considero tra le 7-8 squadre che lotteranno per dare fastidio"
Che ragionamento farà sui portieri anche in vista della Champions?
"Sono due ottimi portieri. Meret rappresenta una garanzia, il portiere dei due scudetti. Milinkovic Savic viene da una realtà diversa e sta lavorando per integrarsi: troveremo tempo e modo per dargli spazio. L'abbiamo preso perché ha caratteristiche diverse da Meret"
Come ha visto Elmas e Hojlund?
"Sono stati anche in nazionale, li ho visti bene. Sono pronti, ne abbiamo bisogno subito"
Che sosta è stata per Buongiorno?
"Viene da un'operazione subita questa estate, aveva recuperato e ha lavorato in queste due settimane. E' pronto, gli manca il campo"
Chi sostituisce gli infortunati domani?
"Rrahamani è un'assenza importante, è uno dei perni della squadra, ma giocando ogni tre giorni il rischio infortuni sarà più alto. Abbiamo cercato di prepararci all'eventualità sul mercato. C'è l'esigenza di far giocare i nuovi, devono capire la nuova realtà e darci una mano"
Quale sarà il prossimo step?
"Questo sarà l'anno più complesso in assoluto. Lo scudetto porta aspettative, anche se è arrivato in modo inaspettato. Io devo migliorare i nuovi nel minor tempo possibile. Siamo al secondo step del progetto, il problema è che siamo già con lo scudetto sul petto, cosa non preventivabile e questo cambia la visione di tutti"
Come sta il gruppo e come sta gestendo le energie in vista anche della Champions?
"E' arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sarà una stagione complessa. Nelle prime due partite ci siamo basati di più sulle certezze, ora dobbiamo inserire i nuovi arrivati e ci vorrà pazienza se ci saranno errori. Arrivano con grandi aspettative nei loro confronti, dovremo essere anche tolleranti nei giudizi"
Le ultime news sulla formazione
Prove di formazione per Antonio Conte in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Infortunato Rrahmani, Beukema partirà dall'inizio in coppia con uno tra Juan Jesus e Buongiorno. Spinazzola sulla fascia al posto di Olivera. Davanti Lucca è in vantaggio su Hojlund che ha fatto pochi allenamenti con la squadra ed è reduce dalla Nazionale
