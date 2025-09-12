Conte: "È arrivato il momento della verità"

Come sta Anguissa? Ha un sostituto in questa squadra?

"Sapete che abbiamo dovuto sopperire all'infortunio di Lukaku facendo qualcosa di diverso e quindi alcune strategie sono state riviste. Elmas è molto duttile ed è stato preso anche per questo. Anguissa ha giocato martedì ed è tornato solo ieri, ora è a disposizione, sta bene"