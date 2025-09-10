Vardy si presenta: la conferenza LIVE alle 15.30

Vardy alla Cremonese, la conferenza di presentazione in diretta alle 15.30
Oggi è il Vardy-Day in casa Cremonese. L'attaccante inglese verrà presentato alla stampa a partire dalle 15.30. Segui nel nostro liveblog le sue parole in diretta
L'attaccante inglese è arrivato a Cremona il penultimo giorno di mercato, alzando notevolmente il livello tecnico della rosa. Con lui in attacco, la Cremonese può sognare una permanenza in Serie A. Ma come cambia la formazione dopo il suo arrivo? CLICCA QUI
Le sue statistiche
Il classe '87 ha disputato 35 partite nella scorsa stagione di Premier League, segnando 9 gol e fornendo 4 assist. Inoltre, nella stagione 2023/24 è stato protagonista della promozione del Leicester con 18 gol e 2 assist in 35 partite.
"StradiVardy"
La società ha deciso di presentare l'inglese con un video strepitoso: l’attaccante è protagonista nel Museo del Violino accanto alle creazioni di Antonio Stradivari, il liutaio più famoso al mondo che, fra la fine del 1600 e l’inizio del ‘700 creò il violino moderno: da qui il soprannome "StradiVardy". CLICCA QUI
Benvenuti nel liveblog che seguirà la conferenza di presentazione di Vardy alla Cremonese. L'attaccante parlerà a partire dalle 15.30: qui le sue parole in diretta