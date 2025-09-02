Jamie Vardy è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante inglese arriva a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Un acquisto ‘storico’ per la Cremonese che ha scelto di attingere proprio alla storia della città per presentarlo sui canali social. Da Stradivari a “StradiVardy”: è il titolo del video che vede l’attaccante protagonista nel Museo del Violino accanto alle creazioni di Antonio Stradivari, il liutaio più famoso al mondo che, fra la fine del 1600 e l’inizio del ‘700 creò il violino moderno. Secondo quanto riporta il sito liuteriacremona.com, sono a oggi riconosciuti come sue opere circa 650 esemplari, considerati i migliori strumenti ad arco mai creati.