Vardy alla Cremonese, il video di presentazioneStradi-Vardy
Vardy è un nuovo giocatore della Cremonese. Il club ha presentato l'attaccante inglese con uno strepitoso video sui propri canali social...
Jamie Vardy è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante inglese arriva a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Un acquisto ‘storico’ per la Cremonese che ha scelto di attingere proprio alla storia della città per presentarlo sui canali social. Da Stradivari a “StradiVardy”: è il titolo del video che vede l’attaccante protagonista nel Museo del Violino accanto alle creazioni di Antonio Stradivari, il liutaio più famoso al mondo che, fra la fine del 1600 e l’inizio del ‘700 creò il violino moderno. Secondo quanto riporta il sito liuteriacremona.com, sono a oggi riconosciuti come sue opere circa 650 esemplari, considerati i migliori strumenti ad arco mai creati.
I numeri di Vardy
Nosostante l'età, il classe 1987 ha realizzato 9 gol in 35 partite in Premier League nell'ultima stagione con il Leicester. Dopo aver iniziato la sua carriera nel calcio non professionistico, nel 2012 è passato alle Foxes, con cui, contro ogni pronostico, vinse la Premier League nel 2015/16 segnando 24 gol e 7 assist in 36 partite. Una stagione straordinaria, coronata dal titolo di calciatore dell’anno e giocatore della stagione e dal record per il maggior numero di partite consecutive a segno in Premier (11).