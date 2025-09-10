Tutta l'imprevedibilità di Zhegrova al servizio della Juventus

L'arrivo a Torino è capitato un po' a sorpresa, un anno dopo quell'assist a Jonathan David che fece tremare la Juve di Thiago Motta. Per il kosovaro, la Serie A è la chiusura di un cerchio. Per Tudor, invece, è l'occasione di lavorare con un esterno tutto diverso rispetto a Nico Gonzalez. Cosa dicono i dati