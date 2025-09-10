Tutta l'imprevedibilità di Zhegrova al servizio della Juventus

L'arrivo a Torino è capitato un po' a sorpresa, un anno dopo quell'assist a Jonathan David che fece tremare la Juve di Thiago Motta. Per il kosovaro, la Serie A è la chiusura di un cerchio. Per Tudor, invece, è l'occasione di lavorare con un esterno tutto diverso rispetto a Nico Gonzalez. Cosa dicono i dati
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi